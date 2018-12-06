КХЛ. СКА разгромил "Ак Барс" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге встречей между СКА и казанским "Ак Барсом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева льда разгромили гостей со счетом 5:1, прервав их восьмиматчевую победную серию. Дубль в этой игре оформил форвард питерской команды Сергей Плотников.

К 29-й минуте матча хоккеисты СКА забросили пять безответных шайб. За хозяев льда отличились Патрик Херсли, Андрей Кузьменко, Наиль Якупов и дважды Сергей Плотников.

Гости сумели отыграть одну шайбу благодаря усилиям Пола Постмы. На большее подопечных Зинеэтулы Билялетдинова не хватило.

СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 57 очков после 35 игр. У "Ак Барса" осталось 55 очков. Казанский клуб располагается на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции.