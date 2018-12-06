ЦСКА продлил победную серию в матче с "Авангардом"

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный ЦСКА дома принимал омский "Авангард". Московские армейцы обыграли "ястребов" со счетом 3:2 и одержали 17-ю победу подряд. Напомним, что команда Игоря Никитина является лидером текущего сезона.

В составе победителей дубль оформил Сергей Толчинский. Еще одна шайба оказалась на счету Никиты Нестерова. У проигравших отличились Алексей Емелин и Денис Зернов.

Армейцы возглавляют общую турнирную таблицу КХЛ, имея в своем активе 64 очка после 36 матчей. "Авангард" с 51 баллом занимает второе место на Востоке.

В других встречах дня подмосковный "Витязь" на своем льду обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:1, а нижегородское "Торпедо" в гостях оказалось сильнее минского "Динамо" – 6:3.