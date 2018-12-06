Гибель подростка вызвала беспорядки в Афинах

Серьезные беспорядки возникли в центральных районах Афин и Салоник во время шествия студентов и школьников, приуроченного к десятой годовщине гибели от пули полицейского подростка Алексиса Григоропулоса.

Как сообщает ТАСС, примерно 300 анархистов соорудили в столичном районе Эксархия баррикады из горящих мусорных баков. Радикалы забрасывают полицейских камнями, кусками мрамора и плиткой от тротуаров. В стражей порядка летят сотни бутылок с зажигательной смесью, а также петарды.

В ответ стражи порядка отвечают слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Периодически отряды полицейского спецназа пытаются взять штурмом доморощенные баррикады, но под градом "коктейлей Молотова" вынуждены отступать.

В настоящий момент задержаны 27 человек, которые доставлены в полицейские отделения.

15-летний Алексис Григоропулос был убит полицейским 6 декабря 2008 года, когда вместе с несколькими другими подростками попытался блокировать патрульную машину в центре Афин. Его гибель спровоцировала самые крупные в истории современной Греции трехнедельные беспорядки.

В 2010 году убийца подростка 39-летний офицер полиции Эпаминондас Корконеас был приговорен к пожизненному заключению.