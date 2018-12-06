Последний путь: траурный поезд с телом президента США отправился в Техас

В Техас отправился траурный поезд номер 4141. На нем тело экс-президента США Джорджа Буша-старшего будет доставлено к Техасскому университету, на территории которого будет захоронено. Поезд преодолеет 115 километров мимо пяти небольших американских городков. Время в пути составит два с половиной часа.

Прощание с Джорджем Бушем-старшим прошло в церкви Святого Мартина в Хьюстоне. В церемонии приняли участие более 1200 человек, сообщает "Интерфакс". Президент США Дональд Трамп на траурную церемонию на Капитолийском холме не пришел.

41-й президент США будет похоронен рядом со своей супругой Барбарой Буш и умершей в трехлетнем возрасте дочерью Робин.