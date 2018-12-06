1238 домов Санкт-Петербурга попали в зону прорыва трубопровода

Коммунальная авария на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Здесь из-за аварии лопнула 1000-миллиметровая труба с кипятком. В зону аварии попали 1238 жилых домов, детских учреждений, больниц и поликлиник.

Авария произошла у дома 5 по Детской улице, сообщает РИА Новости. Дефектный участок меняют коммунальщики. Но замена может занять до 30 часов.

При этом горячее водоснабжение 839 жилых домов, 51 лечебного учреждения и 32 детских учреждений не отключено, теплоснабжение обеспечивается по резервной схеме, заверили в "Теплосети Санкт-Петербурга".