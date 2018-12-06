Розенбаум спас пассажирку, которой стало плохо в самолете

Народный артист РФ Александр Розенбаум во время полета оказал в самолете квалифицированную медицинскую помощь женщине, которой стало плохо.

Об этом на страницах своего Facebook рассказал очевидец ЧП Константин Кнырик.

По его словам, во время полета их Москвы в Симферополь одной пассажирке стало плохо и она потеряла сознание. В эконом-классе врача не оказалось, а в бизнес-классе летел известный музыкант и певец Александр Розенбаум, который оказал пострадавшей первую медицинскую помощь, сделал искусственно дыхание.

"Мы благополучно приземлились в Симферополе, где её забрали медицинские сотрудники", — написал Кнырик.

67-летний Александр Розенбаум по образованию врач, после окончания вуза он пять лет работал на скорой помощи.