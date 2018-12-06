Посольство РФ уточняет информацию о смерти гражданина России, арестованного в США

Иммиграционно-таможенная полиция США распространила сообщение, что 56-летний гражданин РФ Герман Волков, находившийся под стражей в миграционной тюрьме в штате Флорида, скончался в больнице города Джексонвилль​​​.

По данным ведомства россиянин скончался 30 ноября. Официальная причина смерти не озвучена, так как идет расследование. Предполагается, что он умер по естественным причинам.

Посольство РФ в США на странице в соцсети сообщило, что уточняет гражданство скончавшегося мужчины, а также обстоятельства и причины его смерти, контакты его родственников, передает РИА Новости.

Известно, что Волков был заключен под стражу в 2017 году как незаконно находящийся в стране иностранный гражданин. В ближайшее время он ожидал высылки из Соединенных Штатов.