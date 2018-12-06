Во Франции против "желтых жилетов" мобилизуют несколько дивизий полицейских

Более 89 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе восемь тысяч в Париже, будут мобилизованы во Франции в субботу для охраны порядка в ходе манифестаций "желтых жилетов". Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

В стране с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни, сообщает ТАСС. Кульминацией стал субботний хаос в Париже, где не обошлось без погромов.

Власти готовятся к новым беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на предпринятые уступки: весь следующий год тарифы на топливо повышать не будут, также отложен рост налогов. Однако, например, так называемый "налог для миллионеров" (дополнительный сбор с имущества стоимостью выше 1,3 миллиона евро) президент Франции вернуть отказался.

По последним данным, в столкновениях пострадали более 1300 человек. Только в Париже ущерб от акций протеста "желтых жилетов" превысил 3 миллиона евро.