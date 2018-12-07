В США Марии Бутиной назначили государственного адвоката

Россиянке Марии Бутиной, арестованной в США, назначили государственного адвоката. Такое решение принял суд округа Колумбия, где сейчас разбирают ее дело.

Ранее отец Бутиной говорил, что предыдущие адвокаты работали на энтузиазме, получая символическую оплату. Впрочем, они продолжат заниматься ее делом, а новый защитник будет им помогать.

Россиянку арестовали в Вашингтоне 15 июля. Ее обвиняли в заговоре с целью ведения деятельности в пользу России на территории США, а также в том, что она не зарегистрировалась как иностранный агент.

Мария Бутина приехала в Штаты на учебу, весной она получила диплом в американском университете.