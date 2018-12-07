Крупный пожар в Анапе: открытое горение ликвидировали

Крупный пожар в Анапе: один за другим загорелись три частных коттеджа. Девять человек пришлось эвакуировать, передает "Россия 24".

Сведений о погибших и пострадавших нет. На место ЧП приехал мэр города.

Как сообщается, была угроза, что огонь перекинется на соседние дома. Но всё-таки его распространение удалось остановить.

Площадь пожара составляла 700 квадратных метров. По последним данным, открытое горение ликвидировали.