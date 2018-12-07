США призвали РФ модифицировать ракету 9М729, но под собственным присмотром

Соединенные Штаты предлагают России либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать так, чтобы ее дальность соответствовал условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким утверждением выступила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

По ее словам, нынешний радиус действия ракеты якобы не соответствует требованиям ДРСМД (сокращение ракет дальностью от 500 до 5500 километров), поэтому ракету надо изменить и так, чтобы "была возможность следить за тем, как это произойдет".

Ведущая брифинга — руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт — не предоставила возможность задать вопрос ни одному из российских журналистов, сообщает ТАСС.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемых Москве нарушений. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.

По мнению российского президента, Соединенные Штаты просто пытаются переложить на Россию ответственность за свои собственные и, по сути, уже принятые решения. Американский конгресс уже давно выделил деньги на создание новых ракет.

"Решение принято давно. Только по-тихому. Но они думали, что мы не заметим это, но в бюджете Пентагона стоит разработка этих ракет. Но только после этого публично объявили о том, что они выходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить", — сказал Владимир Путин.

При этом сами США уже развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК41 для систем ПРО. Они универсальны, ведь предназначены как для пуска противоракет типа Standard, так и крылатых ракет морского базирования Tomahawk, договором РСМД как раз запрещенных. А до границы с Калининградской областью от польской деревушки Редзиково меньше 200 километров. Нарушение — использование ударных беспилотников большого радиуса, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования. И Москва на это обращала внимание не раз.