В Нью-Йорке названы претенденты на "Золотой глобус"

В Нью-Йорке названы претенденты на престижную кинотелевизионную премию "Золотой глобус".

Фаворитом предстоящей церемонии называют фильм "Власть" американского режиссера Адама Маккея. У картины шесть номинаций.

"Власть" рассказывает об американском политике Дике Чейни, который с 2001 по 2009 годы занимал пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша — младшего. Роль Чейни исполнил британец Кристиан Бэйл, а экс-президента — Сэм Рокуэлл, прошлогодний обладатель "Оскара". Оба актера номинированы на "Золотой глобус" как лучший актер в комедии или мюзикле и лучший актер второго плана, передает ТАСС.

В главной категории — "Лучший драматический фильм" – на награду претендуют кинокомикс "Черная пантера" Райана Куглера, "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, "Черный клановец" Спайка Ли, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса и "Звезда родилась" Брэдли Купера.

В категории "Лучшая комедия или мюзикл" — "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Безумно богатые азиаты" Джона М. Чу, "Зеленая книга" Питера Фаррелли, "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла и "Власть" Маккея.

В категории "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" звездные имена: Уиллем Дефо, Брэдли Купер, Лукас Хеджес, Джон Дэвид Вашингтон, Рами Малек.

Категория "Лучшая женская роль в драматическом фильме" не уступает — Николь Кидман, Гленн Клоуз, Розамунд Пайк, Мелисса Маккарти, а также поп-дива Леди Гага.

Среди номинантов в категории "Лучший режиссер" – вышеупомянутый Адам Маккей, Питер Фаррелли, Спайк Ли, Альфонсо Куарон, а также Брэдли Купер, который, по прогнозам экспертов, имеет хорошие шансы на победу.

Кто же возьмет заветные статуэтки, станет известно совсем скоро, 6 января. 76-я по счету церемония вручения "Золотых глобусов", присуждаемых Ассоциацией иностранных журналистов, состоится в Беверли-Хиллз.