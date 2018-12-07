Евролига. Баскетболисты "Химок" уступили в гостях "Баварии"

Подмосковные "Химки" в рамках 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги встречались в Мюнхене с немецкой "Баварией". Российская команда проиграла сопернику со счетом 65:72 (16:16, 15:12, 23:22, 18:15), прервав трехматчевую победную серию.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Баварии" Нихад Дедович, набравший 14 очков. В составе "Химок" по 12 баллов записали в свой актив Микки Джордан и Чарльз Дженкинс. Напомним, что из-за травмы игру пропускал лидер подмосковной команды Алексей Швед.

В турнирной таблице Евролиги "Химки" находятся на 11-м месте, одержав четыре победы и проиграв семь встреч. "Бавария" расположилась на одну строчку выше.