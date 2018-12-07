Во Франции задержаны более 700 школьников и студентов

Более 700 школьников и студентов задержаны во Франции за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала больше двухсот школ, еще в сотне заведений сорвали занятия.

Сильнее всего протестовали в Нанте, где ученики переворачивали машины, жгли мусор и оказывали сопротивление полиции. Они требовали от властей отказаться от реформы образования, в частности, не менять правила сдачи экзаменов.

Ранее правительство пошло на уступки другим протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые выступали против экономических реформ. Власти пообещали не повышать налоги и тарифы на топливо и электроэнергию, передает "Россия 24".