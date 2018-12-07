В Анапе ликвидирован пожар в трех частных домах

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о ликвидации пожара на территории трех частных домов в Анапе.

В результате инцидента пострадавших нет, передает "Интерфакс".

Первоначально площадь возгорания составляла почти 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный третий уровень сложности. Пожар был локализован на площади 700 квадратных метров.

По данным ведомства, в тушении принимали участие 75 человек и 23 единицы техники.