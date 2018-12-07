Во Франции перенесены еще два футбольных матча из-за беспорядков

Французская Лига 1 объявила на официальном сайте о переносе еще двух матчей 17-го тура чемпионата страны по футболу. Речь идет об играх между "Анже" и "Бордо" и "Нимом" и "Нантом", которые должны были состояться 8 декабря.

Ранее сообщалось о переносе матчей "Монако" и "Марселя", чьи встречи соответственно с "Ниццей" и "Сент-Этьеном" не начнутся в оговоренный срок.

Напомним, что во Франции в настоящий момент проходят акции протеста движения "желтых жилетов". Протестующие выступают, в частности, против повышения цен на бензин.