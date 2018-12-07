США об инциденте в Керченском проливе: военный ответ не обсуждается

США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд​​​.

По его словам, международное сообщество должно отреагировать дипломатическим или экономическим путем. Дискуссий о военном ответе не идет, сказал Джозеф Данфорд на конференции, организованной газетой Washington Post.

Данфорд добавил, что не обсуждал это происшествие с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

По словам Данфорда, американо-украинские отношения сосредоточены на двух вещах: США помогают Украине с реформированием вооруженных сил и обеспечивают эту страну "оборонными возможностями, чтобы они могли защищать себя".

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море и были принудительно задержаны. Находившиеся на кораблях моряки арестованы до 25 января, сообщает ТАСС.

О последних фактах в российско-украинских отношениях смотрите передачу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Пока ЕС и США решают, как вернуть Киеву задержанных в Керченском проливе моряков, сам Порошенко, кажется, потерял интерес к этой проблеме.