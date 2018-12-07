Генассамблея ООН выступила против резолюции, осуждающей ХАМАС

Генассамблея ООН в четверг не приняла резолюцию с осуждением действий палестинской группировки ХАМАС и призывом прекратить ракетные обстрелы Израиля.

США с союзниками предлагали голосовать простым большинством, а другие страны, включая Россию, выступали за принятие резолюции при поддержке двух третей членов генассамблеи. В итоге голосовали по второму варианту, и здесь документ не набрал нужных двух третей голосов. Россия выступила против принятия резолюции.

До голосования представители нескольких арабских стран заявили, что главной причиной конфликта являются не действия ХАМАС, а оккупация Израилем палестинских территорий и его поселенческая деятельность на них, сообщает ТАСС.

В ноябре из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 500 ракет, израильская армия ответила ударами по позициям боевиков. После достижения перемирия глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман в знак протеста покинул свой пост. В секторе Газа отставку Либермана восприняли как свою победу. Лидеры ХАМАС назвали случившееся "символом политического поражения Израиля".