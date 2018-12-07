Фигуристы Еременко и Шевченко идут первыми после ритм-танца в финале юниорского Гран-при

Россияне Софья Шевченко и Игорь Еременко в первый день финала юниорского Гран-при по фигурному катанию, который проходит в канадском Ванкувере, стали лидерами после ритм-танца. За свой прокат они получили 67,73 балла.

В тройке лучших оказались еще две российские пары. Арина Ушакова и Максим Некрасов идут вторыми (67,49). Следом за ними расположились их соотечественники Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (66,29)​​​.

8 декабря фигуристы покажут произвольную программу.