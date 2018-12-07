ДТП с автобусом в Польше: один погибший, десятки раненых

В результате ДТП с автобусом в польской Нижней Силезии один человек погиб, 19 получили ранения, в том числе пять – тяжелые​​​.

Пресс-служба полиции Нижней Силезии сообщила, что автобус попал в занос во время торможения, затем слетел с дороги и перевернулся.

Представитель государственной пожарной службы Петр Вожнякевич сообщил, что 37 пострадавших находятся под наблюдением спасателей, передает РИА Новости.