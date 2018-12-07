Милош Земан рассказал о количестве иностранных шпионов в Чехии

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал деятельность национальной контрразведки. За шесть лет она не нашла ни одного иностранного шпиона, зато проглядела спонсоров терроризма в мусульманской общине.

В течение прошедших шести лет, по его словам, контрразведка не смогла обнаружить ни одного иностранного шпиона в Чехии; об этом говорят ее же отчеты, которые он регулярно читает. Причем в последнем годовом отчете сообщалось об активизации на чешской территории спецслужб России и Китая, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что не раскрываю никакой иной государственной тайны, кроме того, что Служба безопасности и информации профессионально непригодна", — сказал он в интервью пражскому телеканалу.

Зато контрразведчики ошибочно информировали главу государства об отсутствии исламистов в мусульманской общине, хотя потом ее глава был обвинен в финансировании терроризма.

Милош Земан заявил, что контрразведка просто хочет сохранить или увеличить свой бюджет, который сейчас составляет примерно 115 млн евро, для чего она, контрразведка, должна убедить общественность в своей пользе.