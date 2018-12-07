В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего

В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

Буш покоится рядом со своей супругой Барбарой, которая скончалась в апреле 2018 года, и с их дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте в 1953 году от лейкемии.

Гроб с телом бывшего президента из Хьюстона в Колледж-Стэйшн доставили на специальном поезде, передает РИА Новости.

Экс-президента похоронили с военными почестями на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете.

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни.