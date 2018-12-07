Финал Гран-при. Юниор Гуменник стал третьим по итогам короткой программы

В Ванкувере продолжается финал Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Россиянин Петр Гуменник занял третье место в короткой программе. 16-летний фигурист набрал 76,16 балла.

Американец Камден Пулкинен пока располагается на первой строчке (80,31). Второе место досталось представителю Канады Стефену Гоголеву (78,82).

Победитель соревнований определится после показательной программы, которая состоится 8 декабря. Ранее на турнире российская пара Софья Шевченко и Игорь Еременко победила в ритм-танце.