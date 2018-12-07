Тренер "Пюника" Талалаев дисквалифицирован до конца сезона за оскорбление судьи

Федерация футбола Армении приняла решение дисквалифицировать тренера футбольного клуба "Пюник" Андрея Талалаева до конца нынешнего розыгрыша чемпионата страны. Российский специалист позволил себе оскорбительные слова в адрес помощника главного судьи.

Как сообщает пресс-служба организации, инцидент произошел во время матча против капанского "Гандзасара", который состоялся 2 декабря. Талалаев не сдержал себя, за что был удален с тренерской скамейки. Встреча завершилась поражением его команды со счетом 1:3.

В настоящий момент "Пюник" располагается на третьем месте в армянском чемпионате. До окончания турнира команде Талалаева остается провести 19 игр.