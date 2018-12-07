Во Владивостоке штормовым ветром на мель выбросило северокорейское судно

Во Владивостоке в районе мыса Кунгасный сильным ветром сорвало с якоря и выбросило на мель северокорейское судно "Унса-1".

В морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что пострадавших и загрязнения вод нет.

Сейчас решается вопрос о снятии судна с мели, передает "Интерфакс".