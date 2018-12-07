Форвард "Питтсбурга" Малкин поучаствовал в разгроме "Айлендерс"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Питтсбурге местные "пингвины" нанесли крупное поражение хоккеистам "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 6:2. Российских форвард хозяев льда Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей.

У победителей по дублю оформили Филл Кессел и Крис Летанг. По шайбе записали на свой счет Сидни Кросби и Райли Шихэн, которому ассистировал Малкин. У проигравших отличились Брок Нельсон и Андрес Ли.

В другой встрече дня "Колорадо Эвеланш" в гостях был сильнее "Флорида Пантерз" со счетом 5:2. У проигравших результативным пасом отметился российский защитник "пантер" Богдан Киселевич.