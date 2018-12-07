Новости Спорт

Все видео этой рубрики
7 декабря 201805:41

Форвард "Питтсбурга" Малкин поучаствовал в разгроме "Айлендерс"

twitter.com/PR_NHL

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Питтсбурге местные "пингвины" нанесли крупное поражение хоккеистам "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 6:2. Российских форвард хозяев льда Евгений Малкин отметился в этой встрече результативной передачей.

У победителей по дублю оформили Филл Кессел и Крис Летанг. По шайбе записали на свой счет Сидни Кросби и Райли Шихэн, которому ассистировал Малкин. У проигравших отличились Брок Нельсон и Андрес Ли.

В другой встрече дня "Колорадо Эвеланш" в гостях был сильнее "Флорида Пантерз" со счетом 5:2. У проигравших результативным пасом отметился российский защитник "пантер" Богдан Киселевич.

Сейчас

05:27

Во Владивостоке штормовым ветром на мель выбросило северокорейское судно

04:35

В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего

03:37

ДТП с автобусом в Польше: один погибший, десятки раненых

01:47

В Нью-Йорке названы претенденты на "Золотой глобус"

22:14

Юморист Николай Бандурин едва не сгорел при пожаре дома

18:48

Основатель "Смотра.ру" освобожден решением суда

18:30

Патриарх Кирилл обвинил Порошенко во вмешательстве в дела Церкви

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

37 минут назад
Пять российских дуэтов лидируют в финале юниорского Гран-при фигуристов

Пять российских дуэтов лидируют в финале юниорского Гран-при фигуристов

1 час назад
Генассамблея ООН выступила против резолюции, осуждающей ХАМАС

Генассамблея ООН выступила против резолюции, осуждающей ХАМАС

3 часа назад
В США Марии Бутиной назначили государственного адвоката

В США Марии Бутиной назначили государственного адвоката

5 часов назад
США призвали РФ модифицировать ракету 9М729, но под собственным присмотром

США призвали РФ модифицировать ракету 9М729, но под собственным присмотром

6 часов назад
США об инциденте в Керченском проливе: военный ответ не обсуждается

США об инциденте в Керченском проливе: военный ответ не обсуждается

4 часа назад
Металлы, стоимость которых превышала цену золота

Металлы, стоимость которых превышала цену золота

19 часов назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
Дональд Трамп выбрал нового представителя США в ООН

Дональд Трамп выбрал нового представителя США в ООН

1 час назад
Президент Эквадора выступил гарантом свободы Ассанжа

Президент Эквадора выступил гарантом свободы Ассанжа

4 часа назад
Обвинившая Серова в насилии со слезами на глазах заявила, что у нее был выкидыш

Обвинившая Серова в насилии со слезами на глазах заявила, что у нее был выкидыш

12 часов назад
Москалькова рассказала об условиях содержания в СИЗО украинских моряков

Москалькова рассказала об условиях содержания в СИЗО украинских моряков

1 час назад
В Анапе ликвидирован пожар в трех частных домах

В Анапе ликвидирован пожар в трех частных домах

5 часов назад
Впереди финал! Подробности скоро

Впереди финал! Подробности скоро

15 часов назад
Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

17 часов назад
Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

04.12.2018 13:22
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
В Приморье на помощь обманутым дольщикам направят более миллиарда рублей

В Приморье на помощь обманутым дольщикам направят более миллиарда рублей

1 час назад
Милош Земан рассказал о количестве иностранных шпионов в Чехии

Милош Земан рассказал о количестве иностранных шпионов в Чехии

2 часа назад
В Нью-Йорке названы претенденты на "Золотой глобус"

В Нью-Йорке названы претенденты на "Золотой глобус"

4 часа назад
"Маньяка" Семенова допросили в Москве и повезли под конвоем в Тольятти

"Маньяка" Семенова допросили в Москве и повезли под конвоем в Тольятти

4 часа назад
Новые технологии для победы над собой: молодые ученые открывают вселенную человеческого мозга

Новые технологии для победы над собой: молодые ученые открывают вселенную человеческого мозга

8 часов назад
Арест директора Huawei: торговое перемирие США и Китая нарушено в первый же день

Арест директора Huawei: торговое перемирие США и Китая нарушено в первый же день

9 часов назад
Саммит ЕАЭС сплотила выгода: Путин объяснил Лукашенко выгоду сотрудничества

Саммит ЕАЭС сплотила выгода: Путин объяснил Лукашенко выгоду сотрудничества

9 часов назад
Пенсии, цены на топливо, курс рубля: Медведев дал большое интервью телеканалам

Пенсии, цены на топливо, курс рубля: Медведев дал большое интервью телеканалам

9 часов назад
Насыщенный день в Раде: разорвали дружбу с Россией, признали ветеранами пособников нацистов

Насыщенный день в Раде: разорвали дружбу с Россией, признали ветеранами пособников нацистов

9 часов назад
Суд освободил основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Давидыча

Суд освободил основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Давидыча

11 часов назад
Тренд: платье-бюстье. 10 модных моделей для новогодней вечеринки

Тренд: платье-бюстье. 10 модных моделей для новогодней вечеринки

12 часов назад
Импровизация и легкое музыкальное хулиганство: Мацуев сыграл с детьми джаз

Импровизация и легкое музыкальное хулиганство: Мацуев сыграл с детьми джаз

13 часов назад
Утверждены изменения в ПДД: появятся новые знаки и разметка

Утверждены изменения в ПДД: появятся новые знаки и разметка

13 часов назад
Мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену, но умер сам

Мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену, но умер сам

15 часов назад
С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

15 часов назад
Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

16 часов назад
Чердынь: душа Урала. Фотолента

Чердынь: душа Урала. Фотолента

16 часов назад
Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

16 часов назад
Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

17 часов назад
Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

19 часов назад
Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

20 часов назад
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

20 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

05.12.2018 12:37
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

03.12.2018 09:45