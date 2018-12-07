Владимир Путин сходил на балет, а позже получил именной подарок

Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ приехали в Мариинский театр на балет "Щелкунчик". Они прибыли сразу после неформального саммита, который прошел в формате дружеского обеда.

Президенты заняли места в 13 ряду. Их появление в зале вызвало ажиотаж. Многие фотографировали президентов. Потом, конечно, все внимание было к сцене.

Кстати, многие критики признали версию балета в постановке Мариинки одной из самых необычных за последние десятилетия, передает "Россия 24".

После спектакля Владимир Путин пообщался с главой Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом. В эти дни в Петербурге проходит Генассамблея организации. Россия принимает форум впервые в истории. Владимир Путин и Жан Тодт поговорили о развитии автоспорта в России.

- Нам очень приятно, что в вашем присутствии мы можем зафиксировать развития автомобильного спорта в России Я хочу обратить внимание на то, что мы не только проводим "Формулу – 1". Вы знаете, что под Петербургом мы строим очень большой, хороший автомобильный центр. Мне бы очень хотелось, чтобы вы там побывали. Дали свою оценку и рекомендации, как мы могли развивать его дальше.

- Господин президент, для меня большая честь встретится с вами. В субботу мы с мэром Петербурга поедем в этот центр, который вы упомянули. Завтра вечером в этой библиотеке будет проходить церемония награждения чемпионов всех "Формул". Все были очень рады приехать в Петербург.

- Надеюсь, что это их не последний визит.

Международная автомобильная федерация занимается организацией чемпионатов в различных классах автогонок. Это, в том числе, "Формула-1", которую называют королевой автоспорта, и чемпионат мира по ралли.

В ходе встречи Жан Тодт подарил Владимиру Путину именной гоночный шлем. На нем нанесено имя президента и российский триколор.