Премьер Канады о причинах задержания финдиректора Huawei

Задержание финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу не было политическим решением.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава канадского правительства заявил, что ему было заранее известно об аресте Ваньчжоу в Ванкувере, но сам он не участвовал в принятии окончательного решения.

"Могу заверить всех: мы — страна независимого судопроизводства, и все решения по данному делу принимались ответственными органами без давления или политического вмешательства, как и должно быть. Конечно, сейчас в отношении этого дела действует запрет на комментарии для СМИ, так что для меня неправильно будет давать дополнительные комментарии", — заявил премьер-министр Канады.

Финдиректора Huawei задержали в аэропорту Ванкувера по требованию США. Вашингтон подозревает, что китайская компания систематически поставляла товары в Тегеран, то есть нарушала антииранские санкции.

7 декабря суд выберет Ваньчжоу меру пресечения, а в ближайшее время решит вопрос об экстрадиции финансового директора в США.

МИД Китая назвал задержание нарушением законных прав Ваньчжоу и потребовал немедленно освободить ее.