Фигуристка Косторная идет первой на юниорском Гран-при в Ванкувере

Российская фигуристка Алена Косторная показала великолепное катание в короткой программе на финальном этапе Гран-при среди юниоров. Она сумела обойти соотечественницу Александру Трусову, показав лучший результат в нынешнем сезоне. Косторная набрала 76,32 балла.

Трусова идет второй (74,43), а еще одна россиянка Алена Канышева замкнула тройку лидеров (68,66). На пятой строчке оказалась Анастасия Тараканова из России (61,78).

Напомним, что в прошлом сезоне победительницей финала юниорского Гран-при стала Александра Трусова, а Алена Косторная взяла серебро.

Произвольную программу фигуристки покажут 9 декабря.