Овечкин, Кузнецов и Орлов отличились в победном матче "Вашингтона" против "Аризоны"

В НХЛ завершился еще один матч регулярного чемпионата между "Аризона Койотс" и "Вашингтон Кэпиталз". "Столичные" в гостях оказались сильнее хозяев льда со счетом 4:2. В составе победителей шайбу забросил Александр Овечкин, а Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились голевыми передачами.

Капитан "Вашингтона" стал автором четвертого гола команды, поразив уже пустые ворота. Также у гостей отличились Якуб Врана, Мэтт Нисканен и Андре Бураковски.

В составе "Аризоны" голы оказались на счету Кристиана Фишера и Лосона Крузе.