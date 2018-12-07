Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве охранника караоке-клуба в Чите

СУ СК по Красноярскому краю сообщило, что задержан мужчина, который подозревается в убийстве охранника в караоке-клубе в развлекательном центре в Чите.

Вечером 6 декабря была установлена личность возможного подозреваемого. Он был доставлен к следователям СКР и допрошен ими в качестве подозреваемого. В ходе допроса он частично признался в совершенном преступлении, передает РИА Новости.

Подозреваемый задержан на двое суток по подозрению в убийстве. Следователи планируют ходатайствовать об его аресте.

5 декабря в результате конфликтной ситуации подозреваемый ударил ножом охранника клуба и скрылся. В результате ранения охранник скончался.