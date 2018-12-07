Евролига. Джоэл Боломбой сыграет за ЦСКА против "Басконии"

В пятницу вечером баскетболисты ЦСКА проведут свой 11-й матч в групповом турнире Евролиги. Соперником армейцев будет испанская "Баскония". Выйдет на площадку и новичок ЦСКА и сборной России центровой Джоэл Боломбой.

В Россию Боломбой приехал минувшим летом--- в августе месяце. До этого он не был здесь никогда, но многое о стране знает. Все благодаря маме. Он родился в Донецке, его отец из Конго, мать русская, а большую часть жизнь он провёл в США. Российский паспорт Джоэль Баламбой получил 12 ноября указом Владимира Путина о приеме в гражданство номер 652. Через три недели после получения паспорта --- дебют в составе сборной России.

В истории российской сборной уже были натурализованные игроки. Самый яркий пример — это российский американец Джон Роберт Холден. Легенда ЦСКА и сборной. Джей. Ар. Холден — автор золотого броска для на чемпионате Европы 2007 года. Но сравнивать получение гражданства Боломбоя и Холдена -не совсем корректно.

Джоэл неплохо понимает русский язык хотя говорит пока с трудом. Боломбой стал новичком ЦСКА — после двух лет попыток закрепиться в НБА. В составе ЦСКА новичок впервые вышел на площадку только в конце ноября в матче Евролиги с литовским "Жальгирисом". В Единой Лиге ВТБ афророссиянин пока не играл из-за юридических нюансов.