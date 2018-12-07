Губернатор Петербурга опасается провокации против Сокурова

В связи с проверкой деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" (Фонд Сокурова) временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение главе ГУ МВД региона Сергею Умнову. Он просит рассмотреть данный факт "на предмет наличия провокационных действий против Сокурова", передает "Интерфакс".

Вероятной причиной проверки могла стать деятельность директора фонда "Пример интонации" Николая Янкина, которого подозревают в хищении бюджетных средств. Речь идет о субсидиях на сумму 3,6 миллиона рублей, выделенных комитетом по культуре Петербурга, на производство фильма "Опыты".

В городском комитете по культуре заявили, что и сам фильм, который рассказывает, как Сокуров снимал свои киноленты, а также творческие и финансовые отчеты были представлены в комитет своевременно.

По мнению Александра Сокурова, проверка связана с жалобой бывшего сотрудника фонда.