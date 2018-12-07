Фигурист Сергей Воронов – пятый после короткой программы

В Ванкувере проходит финал Гран-при по фигурному катанию. Мужчины выполнили короткую программу. Российский фигурист Сергей Воронов пока занимает пятое место.

Судьи оценили выступление Сергея в 82,96 балла. Это пятый результат. Лидирует американец Нэйтен Чен (92,99). На втором месте японец Сема Уно (91,67), чех Михал Бржезина (89,21) идет третьим. Двукратный олимпийский чемпион Японец Юдзиру Ханю пропускает соревнования из-за травмы.

Сергей Воронов второй год подряд выходит в финал Гран-при. В прошлом сезоне он занял четвертое место.