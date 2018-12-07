Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 декабря 201808:49

Московская канатная дорога снова открыта после проверки Ростехнадзора

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

После проверки Ростехнадзора канатная дорога Лужники — Воробьевы горы возобновила работу в установленном режиме — ежедневно, с 12:00 до 20:00, передает "Интерфакс".

До 24 декабря проезд на канатной дороге бесплатен для всех.

Как сообщалось, Московская канатная дорога открылась 27 ноября, однако уже на следующий день произошел сбой, связанный с хакерской атакой. Комплекс заработал в штатном режиме только 30 ноября.

С 3 по 6 декабря канатная дорога была закрыта для посетителей в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.

Сейчас

09:05

Губернатор Петербурга опасается провокации против Сокурова

07:57

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве охранника караоке-клуба в Чите

05:27

Во Владивостоке штормовым ветром на мель выбросило северокорейское судно

04:35

В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего

03:37

ДТП с автобусом в Польше: один погибший, десятки раненых

01:47

В Нью-Йорке названы претенденты на "Золотой глобус"

22:14

Юморист Николай Бандурин едва не сгорел при пожаре дома

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

3 часа назад
Гран-при. Алина Загитова идет второй после короткой программы

Гран-при. Алина Загитова идет второй после короткой программы

43 минуты назад
Московская канатная дорога снова открыта после проверки Ростехнадзора

Московская канатная дорога снова открыта после проверки Ростехнадзора

55 минут назад
Премьер Канады о причинах задержания финдиректора Huawei

Премьер Канады о причинах задержания финдиректора Huawei

2 часа назад
Владимир Путин сходил на балет, а позже получил именной подарок

Владимир Путин сходил на балет, а позже получил именной подарок

3 часа назад
Губернатор Петербурга опасается провокации против Сокурова

Губернатор Петербурга опасается провокации против Сокурова

28 минут назад
Дональд Трамп выбрал нового представителя США в ООН

Дональд Трамп выбрал нового представителя США в ООН

4 часа назад
Металлы, стоимость которых превышала цену золота

Металлы, стоимость которых превышала цену золота

22 часа назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
США призвали РФ модифицировать ракету 9М729, но под собственным присмотром

США призвали РФ модифицировать ракету 9М729, но под собственным присмотром

9 часов назад
Сергей Лавров: НАТО и ЕС грубо вмешиваются в дела Македонии

Сергей Лавров: НАТО и ЕС грубо вмешиваются в дела Македонии

1 час назад
Обвинившая Серова в насилии со слезами на глазах заявила, что у нее был выкидыш

Обвинившая Серова в насилии со слезами на глазах заявила, что у нее был выкидыш

15 часов назад
США об инциденте в Керченском проливе: военный ответ не обсуждается

США об инциденте в Керченском проливе: военный ответ не обсуждается

7 часов назад
Во Владивостоке штормовым ветром на мель выбросило северокорейское судно

Во Владивостоке штормовым ветром на мель выбросило северокорейское судно

4 часа назад
Впереди финал! Подробности скоро

Впереди финал! Подробности скоро

18 часов назад
Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

Ноутбук для дела: на что стоит обращать внимание при выборе

20 часов назад
Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

Магии будет много: премьера в "Театриуме на Серпуховке"

04.12.2018 13:22
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Овечкин, Кузнецов и Орлов отличились в победном матче "Вашингтона" против "Аризоны"

Овечкин, Кузнецов и Орлов отличились в победном матче "Вашингтона" против "Аризоны"

2 часа назад
Венесуэла договорилась с Россией об использовании системы ГЛОНАСС

Венесуэла договорилась с Россией об использовании системы ГЛОНАСС

2 часа назад
США впервые за 75 лет стали чистыми экспортерами нефти

США впервые за 75 лет стали чистыми экспортерами нефти

2 часа назад
Москалькова рассказала об условиях содержания в СИЗО украинских моряков

Москалькова рассказала об условиях содержания в СИЗО украинских моряков

4 часа назад
В Приморье на помощь обманутым дольщикам направят более миллиарда рублей

В Приморье на помощь обманутым дольщикам направят более миллиарда рублей

4 часа назад
Милош Земан рассказал о количестве иностранных шпионов в Чехии

Милош Земан рассказал о количестве иностранных шпионов в Чехии

5 часов назад
Генассамблея ООН выступила против резолюции, осуждающей ХАМАС

Генассамблея ООН выступила против резолюции, осуждающей ХАМАС

6 часов назад
В Нью-Йорке названы претенденты на "Золотой глобус"

В Нью-Йорке названы претенденты на "Золотой глобус"

7 часов назад
"Маньяка" Семенова допросили в Москве и повезли под конвоем в Тольятти

"Маньяка" Семенова допросили в Москве и повезли под конвоем в Тольятти

7 часов назад
Президент Эквадора выступил гарантом свободы Ассанжа

Президент Эквадора выступил гарантом свободы Ассанжа

7 часов назад
В Анапе ликвидирован пожар в трех частных домах

В Анапе ликвидирован пожар в трех частных домах

8 часов назад
Марии Бутиной назначили государственного адвоката

Марии Бутиной назначили государственного адвоката

8 часов назад
Новые технологии для победы над собой: молодые ученые открывают вселенную человеческого мозга

Новые технологии для победы над собой: молодые ученые открывают вселенную человеческого мозга

11 часов назад
Пенсии, цены на топливо, курс рубля: Медведев дал большое интервью телеканалам

Пенсии, цены на топливо, курс рубля: Медведев дал большое интервью телеканалам

12 часов назад
Насыщенный день в Раде: разорвали дружбу с Россией, признали ветеранами пособников нацистов

Насыщенный день в Раде: разорвали дружбу с Россией, признали ветеранами пособников нацистов

13 часов назад
Тренд: платье-бюстье. 10 модных моделей для новогодней вечеринки

Тренд: платье-бюстье. 10 модных моделей для новогодней вечеринки

15 часов назад
Импровизация и легкое музыкальное хулиганство: Мацуев сыграл с детьми джаз

Импровизация и легкое музыкальное хулиганство: Мацуев сыграл с детьми джаз

16 часов назад
Утверждены изменения в ПДД: появятся новые знаки и разметка

Утверждены изменения в ПДД: появятся новые знаки и разметка

16 часов назад
Мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену, но умер сам

Мужчина взорвал квартиру, чтобы убить жену, но умер сам

18 часов назад
С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине

18 часов назад
Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

Медведев рассказал, что смотрит, что читает, как отдохнет

19 часов назад
Чердынь: душа Урала. Фотолента

Чердынь: душа Урала. Фотолента

19 часов назад
Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

Конец эпохи ДВС: Volkswagen прекратит выпуск бензиновых и дизельных моторов

19 часов назад
Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

Авторынок в ноябре: активный рост и ажиотаж накануне повышения НДС

21 час назад
Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

Как правильно познакомить ребенка с Дедом Морозом

22 часа назад
Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

Естественный отбор в матке происходит совсем не так, как считалось раньше

23 часа назад
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

23 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

Расследование Эдуарда Петрова: Чемоданные потрошители. Смотрите в выходные

05.12.2018 12:37
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм

03.12.2018 09:45