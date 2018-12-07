Чиновница Глацких: ну ляпнула, понимаете

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая была отстранена от должности после высказываний о том, что государство ничего не должно молодежи, заявила, что совесть ей не позволяет бросить работу в департаменте, передает "Интерфакс".

В интервью блогеру Сергею Колясникову Глацких заявила, что считает, что те дела, которые были направлены на молодежь Свердловской области, "совесть не позволяет и, в принципе, даже человеческий фактор не позволяет это бросить".

По словам Глацких, с момента ее отстранения в регионе не было запущено несколько молодежных проектов. Чиновница заявила, что фразу о том, что государство ничего не должно молодежи, она сказала случайно: "Ну, ляпнула, понимаете… На самом деле извиняюсь, извинилась уже. Но я не только чиновник, я все-таки и обыкновенный человек".

Как сообщалось ранее, в начале ноября в СМИ появилась запись со встречи Глацких с молодежью, где она заявила, что "на сегодняшний день в подрастающем поколении складывается понимание о том, что нам государство все должно". Чиновница утверждала, что это не так: "Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности".

Позже Глацких признала, что некорректно выразилась. По ее словам, она лишь хотела донести мотивировать молодежь на то, что нужно самостоятельно и активно развиваться и вкладывать свою энергию и силу в самостановление, а не рассчитывать на государство".

6 ноября губернатором области Евгением Куйвашевым было подписано распоряжение об отстранении Глацких от должности на время проведения проверки.

На следующий день в региональном управлении СКР сообщили, что следствие ведет проверку вероятного нецелевого расходования бюджетных средств департаментом, возглавляемым Глацких.