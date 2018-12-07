5 типов проблемных пьющих, которые обнаружили ученые

Дискуссии о пользе и вреде, допустимых и критических дозах алкоголя в научной среде являются одними из самых ожесточенных. И это понятно: нужно еще поискать тему, которая была бы настолько важной с исследовательской точки зрения, насколько интересной с точки зрения общества. На данный момент ученые сходятся во мнении, что если человек не хочет отказываться от алкоголя, он должен придерживаться одной (для женщин) или двух (для мужчин) порций в день. Люди, которые превышают этот предел, считаются подверженными риску расстройства употребления алкоголя, а также связанных с этим состояний, таких как онкологические заболевания и когнитивные нарушения.

Но хотя понятно, что общий риск зависимости связан со многими факторами, до сих пор было не вполне очевидно, как понять, насколько серьезны риски конкретного человека. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Alcohol & Alcoholism, выявило пять подгрупп проблемных пьющих, упростив таким образом схему квалификации и, возможно, подбор методов лечения, сообщает портал "Вести.Медицина".

"На самом деле, употребление алкоголя плохо для всех категорий людей, — говорит Эшли Линден-Кармайкл, сотрудник Университета штата Пенсильвания и один из авторов исследования. — Однако новая классификация, как нам кажется, поможет специалистам при раннем скрининге и ранней профилактике".

Расстройство потребления алкоголя — уже этого достаточно, чтобы претендовать на клинический диагноз, говорят врачи. Но пять видов проблемных пьющих, тем не менее, сталкиваются с разными рисками и, как следствие, требуют разных профессиональных подходов.

Похмельные

Наиболее распространенная категория "только побочные эффекты" применяется к 34% выборки, как показал анализ данных, это более распространено среди молодых людей. Речь идет о том, что такие пьющие пока не имеют серьезных проблем со здоровьем, потому что потребляют алкоголь не слишком долго, в основном сталкиваясь с похмельным синдромом, депрессией после вечеринки и другими кратковременными состояниями. Что, впрочем, не исключает долгосрочных рисков, если они не пересмотрят свое отношение к потреблению.

Травмирующиеся

Следующий тип — 25% людей, которым грозит опасность "вызванной алкоголем травмы", это будут последствия вождения в нетрезвом состоянии, плавание или занятия небезопасным сексом. Удивительно, но Линден-Кармайкл говорит, что этот тип более характерен для пожилых людей, достигая максимума в 58 лет. "Мы настолько удивились, что проверили данные дважды. Но это действительно так", — комментирует она.

Попавшие в ловушку

В третью подгруппу проблемных пьющих вошел 21% людей "с низким уровнем восприятия жизни". По словам исследователей, эти люди сообщали о пагубном воздействии алкоголя на домашнюю жизнь, работу или успеваемость в университете. Яркими представителями группы оказались студенты, для которых алкоголь порой становится неотъемлемой частью социализации. "У них много свободы. Они могут делать все, что захотят. Они думают, что это не мешает их нормальной жизни, но это не так", — объясняет Линден-Кармайкл.

Пытающиеся бросить

Еще 13% выборки попали в группу "трудностей с сокращением потребления", где оказались те, кто хорошо осознает свои проблемы с алкоголем и даже пытается снизить его потребление, но у них ничего не получается. Авторы исследования говорят, что подавляющее большинство группы составляли люди старше 53 лет, которые смогли в полной мере ощутить последствия увлечения алкоголем и сделать соответствующие выводы.

Группа максимального риска

Наконец, наиболее распространенная в мире и самая сложная группа людей имеет "высокие риски проблем, связанных с алкоголем". И хотя в целом она кажется ученым последовательной по возрасту, достигая максимума в 48 лет, они думают, что скорректировать состояние людей, которые находятся в этой группе, специалистам будет сложнее всего. Хотя тот факт, что это не невозможно, не может не радовать.