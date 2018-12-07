5 типов проблемных пьющих, которые обнаружили ученые
Дискуссии о пользе и вреде, допустимых и критических дозах алкоголя в научной среде являются одними из самых ожесточенных. И это понятно: нужно еще поискать тему, которая была бы настолько важной с исследовательской точки зрения, насколько интересной с точки зрения общества. На данный момент ученые сходятся во мнении, что если человек не хочет отказываться от алкоголя, он должен придерживаться одной (для женщин) или двух (для мужчин) порций в день. Люди, которые превышают этот предел, считаются подверженными риску расстройства употребления алкоголя, а также связанных с этим состояний, таких как онкологические заболевания и когнитивные нарушения.
Но хотя понятно, что общий риск зависимости связан со многими факторами, до сих пор было не вполне очевидно, как понять, насколько серьезны риски конкретного человека. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Alcohol & Alcoholism, выявило пять подгрупп проблемных пьющих, упростив таким образом схему квалификации и, возможно, подбор методов лечения, сообщает портал "Вести.Медицина".
"На самом деле, употребление алкоголя плохо для всех категорий людей, — говорит Эшли Линден-Кармайкл, сотрудник Университета штата Пенсильвания и один из авторов исследования. — Однако новая классификация, как нам кажется, поможет специалистам при раннем скрининге и ранней профилактике".
Расстройство потребления алкоголя — уже этого достаточно, чтобы претендовать на клинический диагноз, говорят врачи. Но пять видов проблемных пьющих, тем не менее, сталкиваются с разными рисками и, как следствие, требуют разных профессиональных подходов.
Похмельные
Наиболее распространенная категория "только побочные эффекты" применяется к 34% выборки, как показал анализ данных, это более распространено среди молодых людей. Речь идет о том, что такие пьющие пока не имеют серьезных проблем со здоровьем, потому что потребляют алкоголь не слишком долго, в основном сталкиваясь с похмельным синдромом, депрессией после вечеринки и другими кратковременными состояниями. Что, впрочем, не исключает долгосрочных рисков, если они не пересмотрят свое отношение к потреблению.
Травмирующиеся
Следующий тип — 25% людей, которым грозит опасность "вызванной алкоголем травмы", это будут последствия вождения в нетрезвом состоянии, плавание или занятия небезопасным сексом. Удивительно, но Линден-Кармайкл говорит, что этот тип более характерен для пожилых людей, достигая максимума в 58 лет. "Мы настолько удивились, что проверили данные дважды. Но это действительно так", — комментирует она.
Попавшие в ловушку
В третью подгруппу проблемных пьющих вошел 21% людей "с низким уровнем восприятия жизни". По словам исследователей, эти люди сообщали о пагубном воздействии алкоголя на домашнюю жизнь, работу или успеваемость в университете. Яркими представителями группы оказались студенты, для которых алкоголь порой становится неотъемлемой частью социализации. "У них много свободы. Они могут делать все, что захотят. Они думают, что это не мешает их нормальной жизни, но это не так", — объясняет Линден-Кармайкл.
Пытающиеся бросить
Еще 13% выборки попали в группу "трудностей с сокращением потребления", где оказались те, кто хорошо осознает свои проблемы с алкоголем и даже пытается снизить его потребление, но у них ничего не получается. Авторы исследования говорят, что подавляющее большинство группы составляли люди старше 53 лет, которые смогли в полной мере ощутить последствия увлечения алкоголем и сделать соответствующие выводы.
Группа максимального риска
Наконец, наиболее распространенная в мире и самая сложная группа людей имеет "высокие риски проблем, связанных с алкоголем". И хотя в целом она кажется ученым последовательной по возрасту, достигая максимума в 48 лет, они думают, что скорректировать состояние людей, которые находятся в этой группе, специалистам будет сложнее всего. Хотя тот факт, что это не невозможно, не может не радовать.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лукашенко и Путин поспорили о цене на газ
- Дмитрий Медведев о пенсиях, бензине, санкциях и валюте
- Дружба Украины с Россией прекратится 1 апреля
- Суд освободил основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Давидыча
- С ножом в школу: СК возбудил дело по факту инцидента в Жулебине
Самое читаемое
-
Смерть на морозе: футболист перед гибелью поругался с таксистом
- Охотящийся на женщин маньяк пойман на московском вокзале. Видео
- Сбербанк: перевести деньги по номеру телефона теперь можно только на дебетовые карты
- Розенбаум спас пассажирку, которой стало плохо в самолете
- Похмельный или травмирующийся: названы 5 типов алкоголиков
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- На старые машины предложили отменить транспортный налог
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- Volkswagen прекращает российские продажи дизельных Tiguan
Вести.Экономика
-
Медведев: ВВП России продолжает расти, экономика имеет запас прочности
- ОПЕК бессилен: цена за баррель Brent рухнула ниже $59
- Зачем Минфину столько валюты?
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Экономика обмана: бывшие и действующие секты России
- Медведев: дедолларизация вообще не означает отказ от доллара!
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Похмельный или травмирующийся? Названы 5 типов алкоголиков
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Саммит ЕАЭС сплотила выгода
- Торговое перемирие США и Китая нарушено в первый же день
- 5 часов на 40-градусном морозе: опасные гастроли верблюда Славика
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Детский спорткомплекс в Мытищах отключили от отопления
- В московских многоэтажках появятся новые лифты
- Задержаны члены банды, пытавшие и грабившие владельцев подмосковных домов
- Снегопад в Москве спровоцировал огромные пробки и множество аварий
- 9-летний московский школьник открыл сверхновую звезду
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
- В древних наскальных рисунках нашли следы ритуальной ампутации пальцев
- "Эволюцию без мутаций" впервые обнаружили у прокариот
- Троим молодым учёным России присудили по миллиону рублей за работы по энергетике
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения