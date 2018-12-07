Украина усмотрела опасность в четырех журналистках из России

Украина не пустила на свою территорию четырех российских журналисток, передает телеканал "Россия 24".

При этом речь идет не о сотрудницах федеральных телеканалов с огромной аудиторией, что уже случалось ранее. Погранслужба Украины увидела опасность журналистах из христианского агентства "Старая Русь", издания "Фонтанка", газеты "Мой район" и сети SCOOP.

Как сообщалось, после введения военного положения на Украину перестали пускать всех россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Порошенко заявил, что Киев таким образом борется с формированием частных армий на территории страны.