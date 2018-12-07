Украинские депутаты подрались в прямом эфире из-за военного положения

Обсуждение введенного в ряде украинских регионов военного положения обернулось дракой между депутатами в прямом эфире парламентского телеканала "Рада". Запись инцидента выложена на YouTube.

В ходе дискуссии представитель партии "Свобода" Юрий Левченко назвал своего коллегу Олега Барну (представляет в Раде Блок Петра Порошенко) "прислужником олигархата". Последний в ответ предложил депутату "пойти служить на передовую", а потом уже рассуждать о военном положении и расходах бюджета в этой связи.

Левченко в свою очередь припомнил Барне, как он в нетрезвом виде сел за руль и врезался в трамвай в Киеве", после чего соратник Порошенко вскочил с места и набросился с кулаками на противника. Судя по кадрам, ему удалось уложить оппонента на пол, но на этом противостояние — первое за 20 лет существования телеканала — завершилось.

О полученных парламентариями травмах ничего не сообщается, известно лишь о поврежденном студийном оборудовании.

В октябре телеканал "1+1" сообщил о том, что Барна имеет три судимости, и все — за рукоприкладство.