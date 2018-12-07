Елизавета Туктамышева: вышла несобранной и выступила хуже

В канадском Ванкувере стартовал финал Гран-при по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает второе место после исполнения короткой программы. На третьем месте Елизавета Тукташева, а Софья Самодурова идет пятой.

Алина Загитова приучила к своим победам. Поэтому даже второе место после короткой программы воспринимается, как относительная неудача. Сама спортсменка объясняет свое второе место нервами. " Я немного перенервничала, наверно. Ноги ватными были. Я пыталась собраться, и тренеры мне помогали, но это был не самый идеальный мой прокат", — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Елизавета Туктамышева признала, что на предыдущих этапах она выступала лучше. "Вышла немножко несобранной, вот из-за этого случилась ошибка на тройном акселе. В середине программы тоже потерялась. Почему не собралась? Не знаю. Такой вот человек. Раз, и вышла из колеи".

Софья Самодурова осталась довольна своим прокатом. "Довольна, что смогла собраться и сделать все элементы. Все за исключением заклона удалось выполнить на большой плюс".

После короткой программы лидирует японка Рика Кихара, установившая новое мировое достижение, — 82,51 балла. Прежний рекорд — 80,78 балла принадлежал Алине Загитовой. "Я удивлена такими высокими оценками", — заявила Рика.