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Франция. Протесты "желтых жилетов" 50 минут назад
"Кризис 30": "желтые жилеты" назвали инструментом для свержения власти
Массовые протесты движения "желтые жилеты" показывают, что Франция переживает глубокий "кризис идентичности", ставший результатом 30-летнего социального неравенства между большими городами и периферией. Об этом заявил французский министр государственных счетов Жеральд Дарманен, передает РИА Новости.
Митинги "Желтых жилетов", выступающих против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. На 8 декабря протестующие запланировали новые манифестации.
Как заявил Дарманен в интервью газете Figaro, глубокий кризис охватил в основном тех, живущих в 30 километрах от больших городов. Это является результатом 30 лет территориального и социального неравенства. По его словам, происходящее связано не только с налоговым недовольством, а с кризисом идентичности.
Министр подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон следит за ситуацией, прислушивается к недовольству и, "когда все взвесит, выступит с заявлением".
Между тем, по мнению официального представителя французского правительства Бенжамена Гриво, протестующие пытаются сделать движение "желтых жилетов" инструментом для свержения власти во Франции.
По словам Гриво, сотрудники спецслужб осведомлены, что на акциях протеста "может распространяться огнестрельное оружие", посоветовав "настоящим демонстрантам" воздержаться от участия в парижских акциях протеста.
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