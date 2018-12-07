Во время исповеди россиянка облила кислотой католического священника

В Никарагуа прихожанка местного католического собора во время исповеди напала на священника и облила его кислотой. Мужчина получил ожоги головы, лица, рук и других частей тела, в настоящее время он находится в больнице.

После нападения другие прихожане задержали женщину. Полиция проводит расследование произошедшего. Как оказалось, у хулиганки есть российский паспорт, сообщает РИА Новости.

Между тем местные СМИ отмечают, что инцидент произошел на фоне критики в адрес церковнослужителей со стороны президента Никарагуа Даниэля Ортеги. По мнению главы государства, они способствовали протестам против властей страны.