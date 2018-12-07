В Рязани погибла девушка, катавшаяся на привязанной к машине "ватрушке"

В ночь на 7 декабря в Рязани погибла 19-летняя девушка. 20-летний приятель катал подругу на тюбинге, привязанном к его "Ладе Калине", по парковке одного из крупных торговых центров.

Внезапно "ватрушка" влетела в стоящую на парковке фуру. Девушка погибла мгновенно, сообщает рязанский новостной портал 62info.ru.

Водителю "Лады" грозит тюрьма на срок до пяти лет.