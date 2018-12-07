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7 декабря 201811:50

Флойд Мэйвезер: разве я дегенерат, чтобы драться по правилам ММА

Global Look Press

Американский боксер Флойд Мэйвезер заявил, что готов провести поединок с российским бойцом смешанного стиля. Однако бывший чемпион мира настаивает на том, чтобы бой проходил по правилам бокса.

"Я не дегенерат, чтобы биться в клетке. Я – боксер, поэтому мое место только на ринге. Если кто-то хочет со мной подраться, то добро пожаловать на ринг", — заявил Флойд Мэейвезер, выигравший все 50 боев в профессиональном боксе.

При этом Флойд готов встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. "Если Хабиб хочет сразиться со мной, то постараюсь это устроить. Если бой не состоится, то моя жизнь хуже не станет", — приводит слова бывшего чемпиона мира по боксу "Спорт-Экспресс".

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