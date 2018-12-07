Хулиган толкнул случайного прохожего под колеса грузовика. Видео

Мужчина едва не погиб в результате инцидента, произошедшего в минувшую среду, 5 декабря, на одной из улиц в Лос-Анджелесе.

На кадрах, сделанных камерой наблюдения, запечатлен мужчина, сидевший на лавочке и пугавший прохожих. Для начала он сделал резкое движение в сторону женщины, а через некоторое время буквально набросился на новую жертву, вытолкнув его на проезжую часть.

Мужчина, не ожидавший нападения, не устоял на ногах и рухнул на асфальт, где через мгновение на него наехал грузовик.

Водитель многотонной машины проявил завидную реакцию и успел затормозить. Не исключено, что благодаря этому пострадавший выжил – как сообщают местные СМИ, мужчину доставили в больницу с многочисленными переломами и повреждениями легкого. Его состояние оценивается как тяжелое, однако врачи полагают, что угрозы для жизни нет.

Злоумышленник покинул место инцидента, однако был задержан через несколько часов. Один из сотрудников городской пожарной охраны, ознакомленный с видеозаписью ЧП, заметил подозреваемого на улице и связался с полицейскими, которые и скрутили хулигана.