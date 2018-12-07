Под Домодедовом ради нового карьера уничтожили густой лес

Под городом Домодедово разрастается песчаный карьер. Рабочие уже вырубили гектары векового леса. Теперь там растут мусорные горы. При этом выяснилось, что зачистку территории начали без всяких разрешений. На защиту природы встали жители ближайших деревень.

О том, что у леса, который они привыкли считать своим, есть хозяин, жители деревень Калачево и Долматово узнали от рабочих, когда те ударными темпами в круглосуточном режиме начали этот самый лес пилить и жечь. Гектары леса исчезли в считанные дни. От вековых берез и дубов остались только пни.

Участок, на котором обитали лисы, бобры и несколько видов птиц, все еще обозначен на карте зеленым. На самом деле здесь уже разрастается многокилометровый карьер, окраины которого чадят удушливым дымом. Чтобы процесс шел быстрее, рабочие подбрасывают в костры покрышки. Местные жители называют происходящее не иначе как экологической катастрофой.

"Как начали лес рубить, птицы начали в окна биться, видимо, потеряли ориентацию. Вообще, где им жить?" – говорит Людмила Духанина.

Почему лесорубы так спешат, стало понятно, когда жители попросили показать документы, на основании которых ведутся работы. Оказалось, что их нет.

"Разработка началась раньше получения лицензии, вырубка началась раньше получения порубочного билета", — объясняет Семен Семенов.

Когда бульдозеры стали засыпать карьерными отвалами реку Сушка, люди перешли к активной обороне. Но, ни водоем, ни лес отстоять не получилось.

"Во время войны его не тронули. Не пилили, ничего не делали, чтобы сохранить для нас, для потомков. А какие-то люди пришли и все!" – возмущается Людмила Духанина.

После долгих переговоров перед жителями наконец появляется человек, руководящий зачисткой территории. Он показывает ксерокопию разрешения на вырубку. В тексте через строчку ссылки на некие документы без номеров и дат. В графах "сохраненные деревья" пусто. Предприниматель объясняет: уже в процессе вырубки выяснилось, что березы и дубы отлично подходят для строительства.

"Вырубаю этот лес, вывожу его на фермы, где нам необходим этот лес", — рассказывает Игорь Сергеенко, исполнительный директор компании "Моссельхоз".

Какая именно фирма занимается добычей песка — неизвестно. На въезде лишь лаконичный рекламный щит без названий, адресов и телефонов. Зато схема, по которой работает карьер, известна. Все пустоты после добычи песка тут же заполняются мусором.

- Мусор строительный, бетон старый, железки.

"Вода в колодцах уже ушла. Что будет дальше? Пойдет грязная вода от этого мусора", — жалуется Екатерина Комарова.

В домодедовской администрации разводят руками. Говорят, поначалу вырубка леса действительно велась незаконно, но сейчас с документами вроде бы все в порядке.

"Собственник предоставил правоустанавливающие документы. То есть это лицензия, выданная Министерством экологии и природопользования Московской области", — говорит Федор Миронов, начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово.

Жители недоумевают: неужели лицензия на разработку недр позволяет коммерсантам хозяйничать в водоохранной зоне? Вопросы пока остаются без ответов. В Министерстве экологии и природопользования комментировать ситуацию отказались.