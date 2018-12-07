Уфимские спасатели освободили застрявшую в бидоне девочку

Жительнице Уфы пришлось прибегнуть к помощи спасателей, чтобы вытащить свою дочь из бидона. Непростой процесс вызволения сняли на видео.

Инцидент произошел вечером 6 декабря, когда двухлетняя девочка увлеклась игрой с бидоном и в итоге застряла в нем. Самостоятельно достать ребенка маме не удалось. Впрочем, спасателям тоже пришлось немало попотеть, чтобы вызволить юную исследовательницу — она упиралась коленками в стенки сосуда и тем самым не давала себя освободить.

Сотрудники Управления гражданской защиты пытались успокоить малышку, давали ей поиграть с рацией, но та продолжала реветь и не реагировала на уговоры. В конце концов спасателям все же удалось освободить пленницу, после чего ее осмотрел врач. По счастью, игра с бидоном обошлась без последствий.