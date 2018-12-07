Трое авиадебоширов на час задержали вылет самолета в Москву

Рейс Новосибирск — Москва был задержан почти на час из-за авиахулиганов. Перед вылетом трое пассажиров начали вести себя агрессивно. Экипажу пришлось вызвать на борт полицейских. Буйных пассажиров сняли с рейса и доставили в отдел полиции аэропорта. Экспертиза показала, что они были сильно пьяны.

"В отношении авиапассажиров составлены протоколы об административном правонарушении. Собранные материалы направлены для рассмотрения в городской суд Новосибирской области. Воздушное судно после часовой задержки вылетело в пункт назначения", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным грозит 15 суток ареста. Кроме того, им придется возместить ущерб авиакомпании за задержку рейса.