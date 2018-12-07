Кремль прокомментировал арест Пономарева и обыски в Фонде Сокурова

В Кремле не могут оценивать решение суда, арестовавшего 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 25 суток.

"Мы рассчитываем на абсолютно беспристрастное рассмотрение этого вопроса (жалобы в Мосгорсуде), у нас нет сомнений, что так это и произойдет", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы признал Пономарева виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия за призывы к участию в несогласованной акции 28 октября около здания ФСБ. В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выразили возмущение по поводу вынесенного приговора.

Журналисты также поинтересовались у представителя Кремля, знает ли президент о ситуации, сложившейся с Фондом режиссера Александра Сокурова.

"Он принял это к сведению", — ответил Дмитрий Песков.

Накануне СМИ стало известно, что полиция проводит проверки в некоммерческом фонде поддержки кинематографа "Пример интонации" (Фонд режиссера Александра Сокурова). Однако сегодня в пресс-службе петербургского главка МВД, заявили, что по итогам проверок нарушений в деятельности организации не найдено, в возбуждении уголовного дела отказано.