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Сердечно-сосудистые заболевания и их лечение 52 минуты назад

Новости Наука

7 декабря 201813:24 Анатолий Глянцев

Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое

Бабуины являются "модельными животными" для испытания технологий пересадки свиного сердца.
Фото Global Look Press.

Учёные достигли впечатляющего прогресса в трансплантации генно-модифицированных сердец животных. А это, возможно, единственный метод, способный удовлетворить растущую потребность человечества в донорских сердцах. Двое из подопытных бабуинов прожили после операции 195 дней (тогда как предыдущий рекорд составлял всего 57 дней) и, возможно, жили бы и дольше, если бы их не усыпили. Испытания новой методики на людях могут начаться уже через три года.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature большой международной группой исследователей.

Медикам хорошо известно, что "смерти от старости" как таковой не бывает. Люди умирают не от самого факта, что им много лет, а от болезней, развивающихся с возрастом. И первое место среди таких патологий занимают сердечно-сосудистые заболевания.

Зачастую пациента можно спасти только с помощью пересадки сердца. И с увеличением общей продолжительности жизни количество больных, которые в ней нуждаются, растёт. Доноров же больше не становится. В результате многие пациенты умирают, так и не дождавшись спасительной операции.

В связи с этим активно обсуждается возможность пересадки людям сердец от генно-модифицированных животных. Самым подходящим кандидатом являются свиньи, внутренние органы которых близки по размеру к человеческим. ГМО-методы нужны, чтобы сделать трансплантат более подходящим для иммунной системы человека, уменьшив вероятность его отторжения.

 

Однако испытания этого метода на обезьянах пока не внушают особого оптимизма. Авторы обнаружили в научной литературе лишь один случай, когда бабуин с пересаженным свиным сердцем прожил 57 дней. Обычно же срок их жизни не превышал и месяца.

Чтобы обойти эту трудность, исследователи модифицировали процедуру. Во-первых, они обнаружили, что стандартный метод хранения органа до трансплантации (погружение в холодную воду) повреждает сердечную мышцу. Вместо этого они промывали сердце раствором, имитирующим кровь. В нём содержались гормоны и питательные вещества. Также эта среда дополнительно обогащалась растворённым кислородом.

Как сообщает издание medicalXpress, ещё одной причинной высокой смертности бабуинов после трансплантации является различие в размерах сердца у этих обезьян и свиней. Даже если использовать в качестве донора молодую свинью, органы которой ещё не достигли полного размера, пересаженное сердце продолжает расти в организме бабуина и быстро достигает размера, при котором его сердечно-сосудистая система не может нормально функционировать.

Чтобы предотвратить этот сценарий, авторы приняли несколько мер. Во-первых, они вводили обезьянам медикаменты, подавляющие рост сердца. Во-вторых, искусственно подняли им кровяное давление до уровня, характерного для свиней. Наконец, они пересмотрели комплекс препаратов, вводимых бабуину для подавления иммунного отторжения свиного сердца. В частности, они уменьшили количество вводимого кортизола, который также стимулирует рост сердца.

В результате только одно из пяти подопытных животных быстро умерло от осложнений, вызванных трансплантацией. Две обезьяны прожили три месяца, а ещё две – более полугода (195 дней). Эта пара, возможно, жила бы и дольше, но их усыпили в связи с прекращением исследования.

Как сообщает издание New Atlas, Международное общество трансплантации сердца и лёгких (International Society for Heart and Lung Transplantation) в 2000 году сформулировало условия, при которых можно будет перейти к трансплантации свиных сердец людям. Во-первых, 60% подвергшихся операции приматов должны выжить в течение трёх месяцев. Во-вторых, данные должны указывать на то, что обезьяны могли бы жить и дольше. В-третьих, общее количество таких "долгожителей" должно быть не менее десяти.

Нетрудно видеть, что нынешнее исследование удовлетворяет первым двум критериям. При этом достаточно ещё одной-двух подобных работ, чтобы удовлетворить и третьему.

Как сообщает New Atlas со ссылкой на соавтора исследования Бруно Рейхарта (Bruno Reichart) из Центра экспериментальной медицины Вальтера Бренделя, клинические испытания на людях могут начаться уже через три года.

Однако некоторые эксперты призывают не торопиться.

"Для серьёзных испытаний на людях исследования должны продемонстрировать, что [трансплантат] имеет большую эффективность, чем механический насос. Также нужно гарантировать, что потенциальные опасные осложнения, связанные с передачей вируса от пересаженного сердца реципиенту, можно сбросить со счетов", – считает Джереми Пирсон (Jeremy Pearson) из Британского фонда сердца (British Heart Foundation), не участвовавший в исследовании.

Эксперт не зря заговорил об инфекционной опасности. Известно несколько вирусов, мирно живущих в организме свиньи, но вызывающих патологии у человека. Некоторые исследователи предлагают бороться с ними, выращивая генно-модифицированных свиней, иммунная система которых подавляет непрошенных "постояльцев".

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о планах по пересадке свиных органов младенцам, о том, как превращать крысиные сердца в человеческие, и о химере человека и свиньи.

Также мы рассказывали о мексиканской рыбе, которая научит людей восстанавливать ткани сердца после инфаркта, искусственной сердечной ткани, которая поможет лечить аритмию, и генетическом тесте, способном определить риск возникновения инфаркта в любом возрасте.

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